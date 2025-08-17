Dodurga Belediyesinin Açık Hava Sineması

DODURGA BELEDİYESİ’NDEN GELENEKSEL AÇIK HAVA SİNEMASI

Dodurga Belediyesi, geleneksel hale getirdiği açık hava sinema etkinliğinin dördüncüsünü gerçekleştirdi. Etkinlik öncesinde, çocuklara sürpriz yapmak amacıyla bir hayırseverin desteğiyle, ATV ile belde sokaklarında miniklere keyifli bir gezinti yaptırıldı. Bu etkinlik, çocukların sevinciyle dolu bir atmosfer oluşturdu.

Daha sonra, Dodurga İlkokulu bahçesinde oluşturulan büyük ekranda “Arı” filmi gösterildi. Gösterim sırasında katılımcılara patlamış mısır ve çay ikram edildi. Sinema gecesine Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Dodurgalı katıldı.

BAŞKAN KAŞIKCI’DAN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Amacımız hem çocuklarımız hem de aileleri için keyifli bir akşam yaşatmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek” dedi. Bu sayede toplumun bir araya gelmesi ve birlikte kaliteli zaman geçirmesi amaçlanıyor.