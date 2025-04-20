Dodurga’da Halkla Buluşma Toplantısı Yapıldı

ÇANKIRI’DA HALKLA BULUŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, halkla buluşma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Halk Kütüphanesi’nde yapıldı ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kaşıkcı, halkın taleplerini dinleyerek soruları yanıtladı.

HİZMETLERİ PAYLAŞTI

Başkan Kaşıkcı, yerel seçimlerden bu yana uygulanan projeleri ve yapılan çalışmaları vatandaşlarla paylaştı. Toplantıda, katılımcılardan gelen şikayet ve talepleri de dinleyen Kaşıkcı, bu tür etkinliklerin belde için son derece faydalı geçişini belirtti. Kaşıkcı, “Bu tür toplantılarla hem yaptıklarımızı anlatıyoruz hem de halkımızın sesine kulak veriyoruz” şeklinde konuştu.

DÜZENLİ TOPLANTILAR PLANLANIYOR

Buluşmanın ardından, bu tür toplantıların her altı ayda bir tekrarlanmasının planlandığını ifade eden Kaşıkcı, halkla iletişimini sürdürme kararlılığının altını çizdi. Toplantının verimli geçtiğini belirten başkan, vatandaşların katılımından memnuniyet duyduğunu vurguladı.