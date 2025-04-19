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Dodurga’da Leylek Yuvasi Yandı

YANGINDA LEYEK YUVASI ZARAR GÖRDÜ

Çorum’un Dodurga ilçesinde yer alan bir elektrik direğinde meydana gelen yangın, leylek yuvasının zarar görmesine sebep oldu. Doğu Mahallesi Harman Sokak’taki elektrik direk üzerinde bulunan leylek yuvasında, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen bir yangın ortaya çıktı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangının bildirilmesi üzerine Dodurga Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti ve yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sonucunda leylek yuvası kullanılmaz hale geldi. Yangın başladığında yuvada bulunan 2 leyleğin, yangın nedeniyle uçtuğu gözlemlendi.

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