Dodurga’da Süt Günü Etkinliği Yapıldı

DÜNYA SÜT GÜNÜ ETKİNLİĞİ DODURGA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dodurga’da Dünya Süt Günü dolayısıyla öğrencilere süt dağıtım etkinliği yapıldı. Dodurga Belediye Başkanvekili Burhan Arıcı, Belediye Meclisi üyeleri ve mahalle muhtarları, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek bu özel günde süt dağıtımına katıldı. Etkinlik çerçevesinde okullarda, Dünya Süt Günü’ne yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi. Öğrenciler eğlenceli zaman geçirirken, aynı zamanda sütün önemi hakkında bilgi sahibi oldu.

ÖĞRENCİLERE SÜTÜN FAYDALARI ANLATILDI

Belediye Başkanvekili Burhan Arıcı, öğrencilere sütün içerikleri, besin değerleri, süt ürünlerinin çeşitleri ve alışveriş esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, düzenli süt tüketiminin sağlık yönünden önemi vurgulandı ve süt tüketmediğinde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri, öğrencilere süt dağıtarak bu anlamlı günde çocukların sağlıklarına dikkat çekmek için önemli bir adım attı. Süt tüketiminin teşvik edildiği bu etkinlik, öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmelerine katkı sağladı.