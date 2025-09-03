Dodurga’da Yangın, 10 Dekar Alan Zarar Gördü

Haberler

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Çatar Mahallesi Karaağaç mevkisinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, yerel ekiplere kısa sürede bildirildi ve müdahale için itfaiye ile jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

YANILGIYLA TUTULAN ALAN

Dodurga Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 dekar büyüklüğündeki ağaçlık alan ciddi şekilde zarar gördü. Yangın, ağaçların yanı sıra çevre doğasının da olumsuz etkilenmesine sebep oldu.

ÖNEMLİ

