Dodurga’da Yangın, 10 Dekar Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE NEDENİ

Çorum’un Dodurga ilçesinde meydana gelen yangın, yaklaşık 10 dekar ağaçlık alanı etkiledi. Yangın, Çatar Mahallesi Karaağaç mevkiinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın ihbarının ardından, hızlı bir şekilde bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında, meydana gelen zararın yaklaşık 10 dekar ağaçlık alanı kapsadığı belirlendi.