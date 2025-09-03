Haberler

Dodurga’da Yangın, 10 Dekar Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE NEDENİ

Çorum’un Dodurga ilçesinde meydana gelen yangın, yaklaşık 10 dekar ağaçlık alanı etkiledi. Yangın, Çatar Mahallesi Karaağaç mevkiinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın ihbarının ardından, hızlı bir şekilde bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında, meydana gelen zararın yaklaşık 10 dekar ağaçlık alanı kapsadığı belirlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.