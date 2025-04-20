Dodurga’da Yangın Leylek Yuvayı Yaktı

ELEKTRİK DİREĞİNDEKİ YANGIN LEYLEK YUVASINI ETKİLEDİ

Çorum’un Dodurga ilçesinde meydana gelen bir olayda, bir elektrik direğinde çıkan yangın sonucunda leylek yuvası kullanılamaz hale geldi. Yangının, Doğu Mahallesi Harman Sokak’taki elektrik direğinin tepe kısmında bulunan leylek yuvasında, elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Olayın ardından, durum ihbar edildi ve Dodurga Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı, fakat leylek yuvası ciddi şekilde zarar gördüğü için artık kullanılamıyor. Yangın anında yuvada bulunan 2 leyleğin yangının başlamasıyla birlikte uçtuğu gözlemlendi.