Haberler

Dodurga’ya Sera Yatırımı Yapılıyor

ÜRÜN VERİMİ ARTIRILIYOR

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi’nde, 20 dekar alanda gerçekleştirilen örtü altı seracılığında dekar başına 17 ton domates verimi alan üreticilerin mutluluğu dikkat çekiyor. Bu mahalle, tarımsal kalkınma adına önemli adımlar atarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyor. Mahalle Muhtarı Ali Ercan Dağdaş, seracılığın çiftçiler açısından sağladığı faydalara dikkat çekerek, “Örtü altı seracılık faaliyetleri, bölge ekonomisine can suyu oluyor” diyor.

HEDEF BÜYÜME VE MARKA OLMAK

İki yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda, Dodurga Mahallesi’nde domates üretimi yapılıyor ve bu ürünler, Denizli, Gölhisar ve Antalya pazarlarına ulaşıyor. Muhtar Dağdaş, bilinçli yapılan örtü altı seracılığından çiftçilerin para kazandığını aktararak, “Bu yıl dekar başına ortalama 17 ton domates verimi elde ettik. Hedefimiz bu verimi 25 tona çıkarmak. Ayrıca sera alanımızı da 50 dekara çıkararak Dodurga’yı seracılıkta bir marka haline dönüştürmek istiyoruz” şeklinde belirtiyor.

ÜRÜN KALİTESİ VE EKONOMİK KAZANÇ

Örtü altı seracılığının avantajları arasında hem ürün kalitesi hem de ekonomik kazanç olduğunu vurgulayan Dağdaş, “Dekar başına 15-20 ton arasında ürün alıyoruz. Yüksek tonaj sayesinde ciddi bir kazanç sağlanıyor. Artık Dodurga domatesi, pazarda ismiyle anılan bir hale geldi. Halkımızı bu konuda bilgilendirerek seracılığı yaygınlaştırmak istiyoruz. Mahallede daha büyük alanlarda sera kurulduğunda, kümelenme sağlanacak ve tüccarlar için pazar bulmak daha kolay hale gelecek” diyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
Haberler

İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.