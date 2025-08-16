Haberler

Doğa Açıkgöz, Türkiye Şampiyonu Oldu

DOĞA AÇIKGÖZ, ŞAMPİYONLUK HAZINESİ

Eskişehir’den Anadolu Yıldızları Türkiye Finali’ne katılan Doğa Açıkgöz, 54 kilogram kumitede Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Anadolu Yıldızları Türkiye Finali, 14-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Konya’nın Kulu ilçesinde gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyona Eskişehir’den genç sporcu Doğa Açıkgöz ve diğer katılımcılar yer aldı.

GENÇ SPORCUYA TEBRİKLER

Doğa Açıkgöz, 54 kilogram kumitede gösterdiği başarı ile Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, bu başarıdan dolayı genç sporcuyu tebrik ederek, ilerideki başarılarının da devamını diledi. Açıkgöz, kazandığı zafer ile Eskişehir’i gururlandırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Rize’de 5 Yaşındaki Çocuk Köpek Saldırısına Uğradı

Rize'de 5 yaşındaki Yener Topçu, babasıyla beraberken sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Baba, bu tür olayların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Haberler

Muğla’da Öğrenciler İçin Yeni Yurt

Muğla'da, Milli Piyango Kız Yurdu'nda deprem riskine karşı yıkılan binaların yerine modern yapılar inşa edilecek. Proje, gençlerin güvenli bir yaşam alanına kavuşmasını amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.