Doğa Açıkgöz, Türkiye Şampiyonu Oldu

DOĞA AÇIKGÖZ, ŞAMPİYONLUK HAZINESİ

Eskişehir’den Anadolu Yıldızları Türkiye Finali’ne katılan Doğa Açıkgöz, 54 kilogram kumitede Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Anadolu Yıldızları Türkiye Finali, 14-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Konya’nın Kulu ilçesinde gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyona Eskişehir’den genç sporcu Doğa Açıkgöz ve diğer katılımcılar yer aldı.

GENÇ SPORCUYA TEBRİKLER

Doğa Açıkgöz, 54 kilogram kumitede gösterdiği başarı ile Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, bu başarıdan dolayı genç sporcuyu tebrik ederek, ilerideki başarılarının da devamını diledi. Açıkgöz, kazandığı zafer ile Eskişehir’i gururlandırdı.