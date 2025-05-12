Doğa Koleji, Öğrencileri Kültürel Deneyim Yaşadı

DOĞA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI EĞİTİM DENEYİMİ YAŞADI

Doğa Koleji lise öğrencileri, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdikleri rol çalışmasıyla ve Benelüks ülkelerini kapsayan kültürel ve akademik programla uluslararası düzeyde eğitim deneyimi yaşıyor. Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji, yenilikçi müfredat yaklaşımı ve uluslararası işbirlikleriyle öğrencilerine sadece akademik başarı sağlamıyor, aynı zamanda entelektüel derinlik ve dünya vatandaşlığı bilinci kazandırmayı sürdürüyor. Brüksel, Amsterdam, Rotterdam ve Lüksemburg’u kapsayan program, öğrencileri yalnızca bilgi edinmekle kalmayıp, öğrendiklerini küresel ölçekte uygulama imkanına da kavuşturuyor.

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER, ÖĞRENCİLERİ DESTEKLİYOR

Eğitim, diplomasi, kültür ve bilim ekseninde düzenlenen etkinlikler, katılımcı öğrencilerin entelektüel gelişimini destekliyor. Avrupa Parlamentosu’nda Brüksel’in otantik salonlarında gerçekleştirilen model parlamento çalışmasında, öğrenciler AB milletvekili rollerine bürünerek güncel Avrupa politikalarını tartıştı, çözüm önerileri sundu ve gerçek zamanlı geri bildirim aldı. Eğitim temalı oturumlarda öğrenciler, resmi müzakere teknikleri, etkili sunum becerileri ve ikna stratejileri üzerine uygulamalı deneyimler kazanarak uluslararası iletişim yetkinliklerini geliştirdiler.

Avrupa Parlamentosu deneyiminin ardından, öğrenciler dört gün boyunca Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’u kapsayan Benelüks Kültür Programı’na katıldı. Amsterdam’dan Rotterdam’a, Brüksel’den Lüksemburg’a uzanan bu keşif rotasında öğrenciler; sanat tarihi, mimari, sürdürülebilir şehir planlama, siyaset bilimi ve STEM gibi çok disiplinli alanlarda teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı buldu. Bu program kapsamında öğrenciler, sanat eleştirisi ve yorumlama becerilerini geliştirirken Avrupa mimarisi, kamu sanatı ve kültürel miras üzerinde derinlemesine analizler yaptı ve diplomasi, Avrupa entegrasyonu ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel meseleler üzerine düşünme fırsatı elde etti.

GELECEĞE GLOBAL BİR BAKIŞ AÇISI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Uluslararası Ofis ve Yurt Dışı Eğitim Programları Koordinatörü Gonca Taşar, amaçlarının yalnızca bilgi aktarmak değil, öğrencilerini dünyayı okuyabilen, kültürlerarası etkileşimi güçlü, çözüm odaklı ve küresel ölçekte düşünebilen bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti. Taşar, “Avrupa Parlamentosu’nda ve Benelüks ülkelerinde yürüttüğümüz bu program, öğrencilerimize uluslararası arenada gerçek yaşam senaryoları sunarak teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı tanıdı. Doğa Koleji olarak, öğrencilerimizi geleceğe global bir bakış açısıyla hazırlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.