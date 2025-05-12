Doğa Koleji Öğrencileri, Uluslararası Deneyim Kazandı

DOĞA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI DENEYİM YAŞADI

Doğa Koleji’nin lise öğrencileri, Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdikleri rol çalışması ve Benelüks ülkelerini kapsayan kültürel ile akademik programla uluslararası ölçekte eğitim deneyimi elde etti. Kolejden gelen açıklamaya göre, Doğa Koleji, yenilikçi müfredat anlayışı ve uluslararası işbirlikleri sayesinde öğrencilere sadece akademik başarı değil, aynı zamanda entelektüel derinlik ile dünya vatandaşlığı bilinci kazandırmaya devam ediyor.

BRÜKSEL’DE MODEL PARLAMENTO ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Brüksel, Amsterdam, Rotterdam ve Lüksemburg’u kapsayan program, öğrencilerin bilgi ediniminin ötesine geçerek öğrendiklerini küresel düzeyde uygulamalarına fırsat tanıdı. Eğitim, diplomasi, kültür ve bilim ekseninde düzenlenen etkinlikler, katılımcı öğrencilerin entelektüel gelişimini destekledi. Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen model parlamento çalışmasında, öğrenciler AB milletvekilleri gibi roller üstlenerek güncel Avrupa politikalarını tartıştı, çözüm önerileri sundu ve anlık geri bildirim aldı.

BENELÜKS KÜLTÜR PROGRAMINA KATILIM SAĞLANDI

Model Parlamento deneyiminin ardından, öğrenciler dört gün boyunca Hollanda, Belçika ve Lüksembourg’u kapsayan Benelüks Kültür Programı’na katıldı. Bu keşif rotasında, öğrenciler; sanat tarihi, mimari, sürdürülebilir şehir planlaması, siyaset bilimi ve STEM gibi çok disiplinli alanlarda öğrendiklerini pratikte uygulama fırsatı buldu. Benelüks Kültür Programı sayesinde öğrenciler, sanat eleştirisi ve yorumlama becerilerini geliştirirken, Avrupa mimarisi, kamu sanatı ve kültürel miras konularında derin analizler yaptı, diplomasi, Avrupa entegrasyonu ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel meseleler üzerine düşünme fırsatı elde etti.

GELECEĞE GLOBAL BİR BAKIŞ AÇISIYLA HAZIRLANIYORLAR

Doğa Koleji Uluslararası Ofis ve Yurt Dışı Eğitim Programları Koordinatörü Gonca Taşar, açıklamasında şunları belirtti: “Amacımız sadece bilgi aktarmak değil, öğrencilerimizin dünyayı okuyabilen, kültürlerarası etkileşimi güçlü, çözüm odaklı ve küresel ölçekte düşünebilen bireyler olarak yetiştirmek.” Taşar, “Avrupa Parlamentosu’nda ve Benelüks ülkelerinde yürüttüğümüz bu program, öğrencilerimize uluslararası arenada gerçek yaşam senaryoları sunarak teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı tanıdı. Doğa Koleji olarak, öğrencilerimizi geleceğe global bir bakış açısıyla hazırlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.