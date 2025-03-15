Doğa Kolejinde 102 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastanede

ÖĞRENCİLERİN GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Sancaktepe’de bulunan Doğa Koleji’nde, öğle yemeği sırasında 102 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Olay sonrası, bir vatandaş durumu cep telefonu kamerasıyla kaydedip tepki gösterdi. Daha önce Kartal’daki Doğa Koleji’nde meydana gelen patlamada 2’si ağır 6 öğrenci yaralanmıştı.

ÖĞLE YEMEĞİ SIRASINDA YAŞANAN OLAY

Sancaktepe’deki özel Doğa Koleji’nde, önceki gün yemekhanede öğrenciler çorba, pizza, makarna ve tiramisu yedi. Yemekten bir süre sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Durumun fark edilmesiyle birlikte, sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 102 öğrenciden bazıları ambulansla, bazıları ise kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

OLAY ANINA DAİR GÖRÜNTÜLER

Okul bahçesinde bir vatandaşın çektiği görüntülerde, ambulansların bulunduğu dikkat çekti. Bu tür olayların, öğrenci güvenliği açısından önemsenmesi gereken bir konu olduğu vurgulandı.