Doğa Koruma Yaban Hayatı İzliyor

YABAN HAYATIN GÖRÜNTÜLENDİĞİ ANLAR

Bursa’da bulunan Uludağ Milli Parkı’nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından bir çeşmeye yerleştirilen fotokapan, yaban hayatın ilginç anlarını kayıt altına aldı. Farklı zaman dilimlerinde çeşme havuzunda biriken sudan içen bir sincap ve bir tilki görüntülendi. Bu değerli anlar, doğa ile ilgili yapılan çalışmaları desteklemek için gözlemlendi.

KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü, kaçak avlanmayla etkin bir şekilde mücadele etmek ve yaban hayatın beslenmesi için gerekli çalışmaları devam ettirmek amacıyla fotokapanlar yerleştiriyor. Bu fotokapanlar, doğanın korunması adına yapılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Uludağ Milli Parkı’ndaki çeşmeye yerleştirilen fotokapanla çekilen görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından “Doğanın ortak buluşma noktası. Her canlının ortak hikayesi” notuyla paylaşıldı. Bu paylaşımlar, doğanın korunması ve hayvanların yaşam alanlarının gözlemlenmesi açısından farkındalık oluşturmaktadır.

Bursa’da Araç Sorunu Büyük Problemler Yaratıyor

Bursa'da sıfır kilometre alınan Peugeot SUV, elektronik arızalar nedeniyle sorun yaşadı. Araç sahibi 5 yıllık mücadelede iki kez galip gelmesine rağmen yeni araca ulaşamadı.
Beckham Ailesindeki Gerginlik Artıyor

Oğlunun Amerika'daki düğününe davet edilmeyen Victoria Beckham, sosyal medya üzerinden tatil anılarını paylaşarak duygusal hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyor. Uzmanlar, bu durumun savunma mekanizması olabileceğini belirtiyor.

