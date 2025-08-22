Doğa Lara Akkaya, Taciz İddiasında Bulundu

GENÇ OYUNCUDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile gündemi sarstı. Akkaya, Tozluyaka dizisinde yer aldığı dönemde evli rol arkadaşı Tayanç Ayaydın’ın kendisine hem sözlü hem de yazılı tacizlerde bulunduğunu iddia etti. Henüz 21 yaşında bulunduğu dönemde yaşadıklarını anlatan Akkaya, paylaşımında “Bu adam evli ve ‘ünlü oyuncu’ büyüğüdür, sus dediler bana iş içerisinde de. Doğa bir daha biz bu adamla çalışmayız, çok üzgünüz dendi ama 1 hafta önce gördüm ki NTC Medya’nın yeni dizisinde oynuyor. Allah belanızı versin. Ben 21 yaşındaydım Tozluyaka isimli işte oynarken, ilk işimdi, ağzımı açamadım, zaten o da bu anları kolladı hep, ben yine de saygımdan abi dedim hep. Sürekli beni sözlü yazılı taciz etti. Set bitti bunları yazdı. Ben kendimi yakıyorum, hazır hissetmezken (üzerinden yıllar geçmesine rağmen) kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?” ifadelerini kullandı.

MESAJLAŞMALAR KAMUOYUNA SUNULDU

Akkaya, iddialarını kanıtlamak amacıyla sosyal medyada Tayanç Ayaydın ile yaptığı mesajlaşmaların ekran görüntülerini de paylaştı. Bu mesajlarda Tayanç Ayaydın’ın Akkaya’ya yönelik “Dünyanın en güzel kadını!” ve “Sen çok özelsin… Benim için!!” gibi ifadeler kullandığı görüldü. Akkaya’nın, bu mesajlara verdiği cevap ise dikkat çekti: “Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi? Mutlu yıllar. Lütfen bana bu şekilde yazma çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsız hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum, bence bu yanlış bir şey.”