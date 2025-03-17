Doğa Tutkunları Kadırga Yaylası’nı Gezdi

HAVA ŞARTLARI MACERA TUTKUNLARINI CEZBETTİ

Son bir haftadır bölgede etkili olan sıcak havalar, Trabzonlu doğa ve macera tutkunlarını harekete geçirdi. Bu grup, kar motorları ile Trabzon ve Gümüşhane illerinin buluştuğu 2 bin 300 rakımlı Kadırga Yaylası ve çevresindeki obaları keşfe çıktı.

KADIRGA YAYLASI’NA YOLCULUK

Trabzon’un Düzköy ilçesinde yaşayan Kemal Bekar, Ali Akyüz ve Ali Akdeniz, birlikte bir grup kar motoru meraklısı ile son yılların en yoğun kar yağışının ardından yaklaşık 10 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava şartlarını değerlendirdi. Bu koşullar altında Kadırga Yaylası’nın yolunu tutma kararı aldılar.

UNUTULMAZ ANLAR KAYDEDİLDİ

Kar motorları ile turlarını gerçekleştiren macera tutkunları, gezileri esnasında yaşadıkları anları cep telefonları ile görüntülediler. Aynı zamanda bu büyüleyici manzaralar ve anlar, katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunuyor.