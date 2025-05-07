Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Develi Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü, 6 Mayıs Hıdrellez günü kapsamında bir doğa yürüyüşü etkinliği düzenliyor. Develi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DEVDAK) tarafından organize edilen Hıdırellez Doğa Yürüyüşü, yaklaşık 100 katılımcıyla hayata geçiriliyor.

KAYMAKAM VE SPOR MÜDÜRÜ YÜRÜYÜŞE KATILDI

Hıdırellez Tepesi’nden başlayan yürüyüş, Sona mevki ve Tombak yönünde 5 kilometre boyunca sürüyor. Yürüyüşe Kaymakam Yusuf Turan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Demir de katılarak doğaseverlerle birlikte yolu tamamlıyor.

Yürüyüşün sonunda katılımcılar, Hıdırellez Tepesi’nden izlenen muhteşem gün batımı manzarasıyla etkinliği tamamlıyor. DEVDAK tarafından düzenlenen bu etkinlik, doğaseverleri bir araya getirirken, Develi’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yeniden gözler önüne seriyor.