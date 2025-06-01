Doğa Yürüyüşü Eylemi Düzenlendi

TANIKLAR YÜRÜME EYLEMİNDE BİR ARAYA GELDİ

Sinop’ta Samsun, Ayancık, Boyabat, Durağan, Erfelek, Gerze ve merkez ilçelerdeki doğa yürüyüşü kulüpleri, maden sahası yapılması planlanan Boyabat’a yürüyüş düzenledi. Kulüplerin üyeleri, maden sahası oluşturulmasına karşı protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Yürüyüş rotalarını belirleyen kulüp üyeleri, maden sahasını kuşbakışı görebilen Karaoluk Yaylası’nda basın açıklaması yaptı.

AÇIKLAMALARDA DOĞANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Yeşil Gerze Dağcılık Doğa Spor Kulübü Başkanı Birol Sazak, kulüpler adına şu ifadeleri kullandı: “Bugün toplandığımız bu nokta, hemen arkamızda karaçam ve sarıçamdan orman ekosistemini barındırıyor. Kuzeyde Gökırmak havzası ve doğuda Gazideresi ırmağının alüvyonlu topraklarıyla zengin tarımsal ovalar mevcut. Sinop için oranı sadece binde 35 olan son derece değerli meraların bir kısmı burada yer alıyor. Bazalt Kayalıklar Tabiat Anıtı, Karaoluk, Karaburun, Alıç ve Taşlı yaylaları çevremizde bulunuyor. Ayrıca, Salar Köyü Çal Mahallesi’nde arkeolojik bir yerleşim alanı var. Doğa, su, tarih ve tüm güzelliklerin birleştiği bu cennet gibi alanda, yaklaşık 9 bin dönümlük bir alana kurulması planlanan açık bakır maden ocağı, yıllık 4 milyon tonu cevher ve 9 milyon 250 bin tonu pasa olmak üzere, toplamda 13 milyon tonun üzerindeki toprağın dinamitlerle yer değiştirmesine yol açacak. Bu işlem 20 yıl boyunca sürecek ve sonunda bölgeyi terk edenler, geride cehennem gibi bir alan bırakacak. Maden çalışmaları insanlara sağlık, iş veya refah getirmez. Patlatmalarla etrafa yayılan tozlar ve fırlatılan kayalar, çevreye zarar verir. Maden arama sırasında yapılan sondajlar ve işletme sürecinde oluşan patlatmalar, su akiferlerini yok eder ve bölgenin susuz kalmasına neden olur.”