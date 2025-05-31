Doğal Gaz Fiyatı 13.546,92 Lira

SPOT DOĞAL GAZ PİYASASINDA FİYAT VE İŞLEM HACMİ VERİLERİ

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 546 lira 92 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu piyasa dün toplam 22 milyon 439 bin 125 lira işlem hacmi sağladı. Önceki gün ise işlem hacmi 18 milyon 905 bin 431 lira olarak kaydedildi.

GAS TİCARET MİKTARI VE DENGELEME GAZI FİYATLARI

Spot doğal gaz piyasasında işlem gören gaz ticaret miktarı 1 milyon 670 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 224 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 869 lira 57 kuruş olarak belirlendi. Türkiye’ye dün 99 milyon 883 bin 845 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

PİYASAYA ARZ EDİLEN GAZ MİKTARI

Dün piyasa arz edilen doğal gaz miktarı ise 99 milyon 208 bin 370 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, doğal gaz piyasasındaki hareketliliği ve arz talep dengesini daha iyi anlamayı sağlıyor.