Doğal Gaz Fiyatları Kasım Ayında Değişmedi

DOGAL GAZ SATIŞ TARİFELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Boruları kullanarak petrol taşıyan AŞ (BOTAŞ), kasım ayı itibarıyla konut ve sanayi aboneleri ile elektrik üretiminde gereken doğal gaz satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını açıkladı. BOTAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alan güncel tarife tablosuna göre, kasım’dan itibaren geçerli olan konut ve sanayi aboneleri için doğal gaz tarife fiyatları ile elektrik üretim amaçlı tarifeler sabit kaldı.

KONUT VE SANAYİ ABONELERİNE UYGULANAN TARİFE

Bu kapsamda, konut tüketicileri için BOTAŞ’ın dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak belirlendi. Ek olarak, ekmek üreticileri için tanımlanan tarife de bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak kaydedildi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise, bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gaz fiyat tarifeleri aylık periyotlar halinde hesaplanıyor.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.” ifadesi yer aldı. Bu durum, Türkiye’nin doğal gaz fiyatlandırmasında Avrupa genelindeki konumunu da gözler önüne seriyor.