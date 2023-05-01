Doğal gaz müjdesi yürürlüğe girdi

Beklenen karar yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’n duyurduğu doğal gaz müjdesinin ayrıntıları belli oldu.

Konut, ibadethane ve cemevleri abonelerinin tüketeceği doğal gazın ücretsiz verilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğal gaz ücretsiz olacak.

Karadeniz gazının karaya çıkarılmasının ardından verilen “Doğal gaz müjdesi” hayata geçirildi.

Doğal gazda yapılacak indirimlere ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konut, ibadethane ve cemevlerinin 24 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arası doğal gaz tüketimine ait ilk faturaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

1 Mayıs 2024 tarihine kadar da konut, ibadethane ve cemevlerinin mutfak ve sıcak suda kullanılan doğal gazın 25 metreküpü ücretsiz olacak.

Karadeniz doğal gazı, 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filyos’taki törende yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başlamıştı.

İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Günde 40 milyon metreküp doğal gaz işleme kapasitesine sahip.

Tesis 1 milyon 200 bin metrekare alanda kuruldu. En son teknolojili güvenlik sistemleri ile donatıldı.