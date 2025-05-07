Doğal Gaz Patlaması Büyük Şok Yaşattı

DOĞAL GAZ PATLAMASIYLA YAŞANAN KORKU

KONYA’nın KARATAY İLÇESİNDE meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama, bina sakinlerini derinden etkiledi. Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın 3. katında, 5 Mayıs’ta meydana gelen olayda 1’i ağır 12 kişi yaralandı. Patlama sonrası yaşanan korku dolu anları bina sakinleri, AA muhabirine aktardı.

BİR ANDA OLAYIN İÇİNDEYDİK

Dairesinin üst katında eşi ve oğlu ile birlikte yaşayan Ferit Etki, uyku halinde meydana gelen patlama nedeniyle büyük bir panik yaşadıklarını anlattı. Patlamanın etkisiyle hafif yaralı olarak kurtulduklarını belirten Etki, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: “Patlamanın şiddetiyle yatağımdan fırlayarak yere düştüm. Can havliyle kapıya yöneldik. Odanın kapısını açamadık. Kapıyı kırmamız yeterli olmadı. Patlamanın etkisiyle dairemizin zemininde bombe oluştuğu için kapı açılmadı. Kapıyı menteşesinden sökerek çıkabildik. Bir taraftan da yangın vardı, merdivenlere kadar ulaşıyordu. Alevlerin içinden hızla koşarak kurtulduk. Ben önce deprem sandım.” Ayrıca, dairenin büyük hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini de ekledi.

AİLECE YAŞANAN ŞOK

İsmail Kemerci, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte o gece yaşadıkları şoku hala üzerlerinden atamadıklarını belirtti. Kemerci, yaşananları şu şekilde anlattı: “Patlamanın şiddetiyle büyük korkuyla kalktım. Her yer kıpkırmızıydı. Eşime çocuklarıma baktım. Sağlıklı olduklarını görünce biraz rahatladım. Ne olduğunu anlayamadan kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda üçüncü katta doğal gaz patlaması olduğunu gördük. Binada büyük yangın vardı. Bazı duvarlarımız yıkıldı, pencerelerimiz ve kapılarımız kırıldı.”

KORKU HÂLÂ DEVAM EDİYOR

Bina sakinlerinden Bekir Koşan, büyük gürültüyle uyandıklarını ve ilk başta depreme kapıldıklarını aktardı. İlk şoku atlattıktan sonra hızla binadan çıktıklarını belirten Koşan, “Evimizin bazı duvarları yıkıldı, kapıları, pencereleri patladı. Bina ağır hasar aldı, mecbur taşınmak zorundayız. Eşyalarımızı babamlara götüreceğiz. Evimizi büyük zorluklarla almıştık, başımıza böyle bir durum geldi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Patlamaya neden olduğu belirtilen kişiyle daha önce bina sakinleri olarak sıkıntı yaşamıştık. Çok sayıda kuş beslemesinden rahatsız oluyorduk. Ailevi sorunları da varmış. Hala korkuyu atlatamıyoruz.” dedi. Ayrıca yapılan ilk incelemede, patlamanın yaşandığı 3. kattaki dairede doğal gaz borusunun kesik olduğu ve patlamanın bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Yaralanan 12 kişiden 11’i ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.