Doğal Gaz Yangını Evde Hasara Neden Oldu

DOĞAL GAZ HATTINDAKİ ONARIM ÇALIŞMASI SIRASINDA YANGIN ÇIKTI

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Maslak Sokak’ta sabah saatlerinde, dağıtım şirketi ekipleri doğal gaz hattında onarım yaparken borunun delinmesi nedeniyle yangın meydana geldi. Doğal gaz borusundan çıkan alevler, yanındaki tek katlı evin çatısına sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Yangını gören çevre sakinleri hemen ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Doğal gaz dağıtım şirketinden gelen ekipler gaz akışını kestikten sonra boru hattındaki yangın da söndü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu esnada evden çıkmaya çalışırken düşerek yaralanan Mustafa Ç. ve eşi Ayşe Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.