Doğal gaza indirim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), elektrik üretimi amaçlı doğal gaz tarifesinde indirim yapılacağını duyurdu.

BOTAŞ, elektrik üretimi amaçlı doğal gaz tarifesine yüzde 20 indirim yapıldığını açıkladı. BOTAŞ ayrıca sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

BOTAŞ Mart ayı doğal gaz tarifesini açıkladı. Mart ayında elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidilecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yayınlanan son bildirime göre, elektrik üretimi amaçlı kullanım toptan satış Fiyat tarifesi Mart ayında bir önceki aya göre %20 indirim yapıldı.

Buna göre sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.

ŞUBAT’TA YÜZDE 16,67, OCAK’TA YÜZDE 12,72 İNDİRİM YAPMIŞTI

BOTAŞ, Şubat ayında bir önceki aya göre %16,67 indirim yapmış ve 15,00000 TL/ Sm³ olarak uygulanmaya devam etmesine karar vermişti.

BOTAŞ, tarifenin Ocak ayındaki tarifeyi bir önceki aya göre %12,72 indirim uygulayarak 18,00000 TL/ Sm³ seviyesinden uygulamıştı.