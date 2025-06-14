Doğal Kalkan: Sprey Keneleri Uzak Tutuyor

KENELERE DOĞAL ÇÖZÜM YONTEMİ

İlkbaharın gelmesiyle, kene tehlikesi özellikle kırsal bölgelerde yeniden gündeme geliyor. Sivas’tan gelen doğal çözüm metodu büyük ilgi topluyor. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal yağlarla hazırladığı karışımla kene karşı etkili bir koruma sağlıyor. Bu formül, hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde güvenle kullanılıyor. Karışım, lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağı gibi bitkisel özlerin karıştırılmasıyla oluşturuluyor. Yıldız, bu karışımı hem köpeklerine hem de kendi cildine uyguladığını ve bu sayede kene ile benzeri haşerelerin uzak durduğunu belirtiyor. Yöntem, çevre köylerde de hızla yayılıyor. Geleneksel bilgiyi modern ihtiyaçlarla birleştiren uygulama, doğayla uyumlu olmasının yanı sıra ekonomik bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

HAŞERELERE KARŞI ETKİLİ BİR KARMA

Yıldız tarafından geliştirilen bu doğal kalkanı hazırlamak oldukça basit. Yağların su ile karıştırılması yeterli. Kenelerin uzak durması için hazırlanan karışım; lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağlarının, kimyasal içermeyen 1,5 litre su ile karıştırılması ile elde ediliyor. Yetiştirici, bu karışımın günün her saatinde uygulanabileceğini, özellikle köpeklerde koltuk altı, ense ve kulak içi gibi bölgelerde düzenli kullanımın etkili olduğunu ifade ediyor. Doğaya dönüşü savunan Hüseyin Yıldız, “Ben bu karışımı hem çocuklarıma hem yavru Kangal köpeklerime gönül rahatlığıyla uyguluyorum. Bu haşerelerden kurtulmanın yolu tamamen doğaldır” diyor.

GÜVENLİ VE ETKİLİ FORMÜL

Karışımın ana bileşenleri arasında okaliptüs yağı, lavanta yağı ve kekik yağı bulunuyor. Dileyenler limon yağı da ekleyerek etkiyi artırabiliyor. Lavanta yağı, solunum rahatsızlığı yaşayan bireylerde astım veya KOAH hastalarında olumsuz etki yaratmıyor. Okaliptüs yağı ise bebeklerde bile göğüs ve sırt bölgesine uygulanabiliyor. Bu nedenle karışım hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenli bir seçenek sunuyor.