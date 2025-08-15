Doğal Sit Alanlarında Hayvan Bakımevleri Kurulacak

Gündem

Kesin korunacak bölgeler dışında, doğal sit alanlarında sahipsiz hayvanlar için bakımevleri ve doğal yaşam alanları kurulabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu alanlarda hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının yapılmasına dair yeni bir ilke kararı alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kesin korunacak özel alanlar ile 1. derece doğal sit alanları haricindeki bölgelerde, ekolojik değerler, doğal yapı, siluet ve peyzaj özellikleri dikkate alınarak ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu değerlendirme gerçekleştirecek.

Komisyon, uygun görmesi halinde, koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları çerçevesinde sahipsiz hayvanlar için hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının inşasına izin verebilecek. Bu karar, 23 Temmuz tarihinde gerçekleşen toplantıda katılımcılar tarafından oy birliğiyle alınmış durumda.

