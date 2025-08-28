Doğal Taşlara İlgi Dönemsel Değişiyor

TAKILARDA DOĞAL TAŞLARA YENİ İLGİ

Doğal taşlardan üretilen takı ve aksesuar ürünlerine yönelik ilgi, zaman içerisinde değişiklik gösteriyor. Eski medeniyetlerden günümüze kadar kullanılan doğal taşlar, tespih, kolye ve bileklik gibi ürünlerde hala tercih ediliyor. Binlerce yıl boyunca insan yaşamında yer eden doğal taşlar, günümüzdeki takı ve aksesuar trendlerinde de popülerliğini sürdürüyor. Hafızayı güçlendirdiğine, motivasyonu artırdığına ve ağrı ile sızılara iyi geldiğine dair inançlar, bu taşları çekici kılan unsurlar arasında bulunuyor. Sivas’ta, doğal taşlardan yapılan ürünlere olan ilginin dönemsel olarak değiştiği gözlemleniyor. Taşlar, yeni doğan bebeklerin diş çıkarma döneminden, öğrencilerin sınav dönemlerine kadar çeşitli dönemlerde ilgi gösterilen ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca ekonomik sıkıntılar veya diyet süreçleri gibi durumlar, insanların bu taşlara yönelmesine neden olabiliyor.

FARKLI TAŞLARIN ÖZELLİKLERİ

Doğal taşlardan takı üreten işleme ustası İbrahim Kozan, “Birçok taş çeşidi var, her taşın farklı özellikleri, faydaları var” diyor. Kozan, tüm yaş gruplarının farklı taşlardan faydalanabileceğini ifade ederek, eski uygarlıklardan günümüze kadar insanların takı olarak doğal taşları kullanmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Öğrencilerin sınav dönemlerinde motivasyonlarını artırmak amacıyla belirli taşlardan başarı bileklikleri yaptırdığını vurgulayan Kozan, “Bu bilekliklere hafızayı kuvvetlendiren, motivasyonu ve odaklanmayı artırıcı özellikleri olan taşları kullanıyoruz” şeklinde açıklama yapıyor. Ekonomik zorluk yaşanan dönemlerde ise insanların ‘sitrin taşına’ olan ilgisinin arttığını dile getiriyor. Sitrin taşı, tarih boyunca tüccarların kasalarında bulunan para taşı olarak biliniyor. Aynı zamanda ‘ay taşı’, diyet yapanlar için tokluk hissi sağladığı için tercih ediliyor.

Kozan, kişinin burcuna göre takı tasarladıklarına da işaret ederek, “Doğal taşlar insan hayatının her döneminde kendisini göstermektedir. Yeni doğan bebeklerde diş çıkarma döneminde ‘kehribar’ tercih ediliyor. İlerlemiş yaşlardaki insanların ağrı ve sızları için farklı taşlar kullanılıyor” diyor. Ayrıca, bu taşların dekoratif amaçlı da tercih edilen ürünler arasında olduğunu belirtiyor. Bireylerin burçlarına göre, kolye ve bilekliklerin hazırlanabildiğini dile getiren Kozan, “Hırçın birine ‘ametist’ taşını, cilt hastalıkları olanlara ise ‘akik taşını’ öneriyoruz” diye ekliyor. Son zamanlarda nazardan ve negatif enerjiden korunmak için doğal taşlara olan ilginin arttığını vurgulayan Kozan, “Taşların cinsine ve işlenişine göre fiyatları değişiyor. Her bütçeye uygun taşlar da mevcut” ifadelerini kullanıyor.