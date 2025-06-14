Doğal Yağlarla Kene Uzak Tutma Spreyi

KENE TEHLİKESİ VE DOĞAL ÇÖZÜM

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, özellikle kırsal alanlarda kene tehlikesi tekrar gündeme geliyor. Sivas’tan gelen doğal çözüm yöntemi ise büyük ilgi çekiyor. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kimyasal ilaçlar yerine tamamen doğal yağlarla oluşturduğu karışımla kenelere karşı etkili bir koruma sağlıyor. Hem insanlar hem de hayvanlar için güvenli bir şekilde kullanılabilen bu doğal formül, lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı olarak limon yağı gibi bitkisel özlerin karıştırılmasıyla hazırlanıyor. Yıldız, bu karışımı hem köpeklerine hem de kendi cildine uyguladığını, böylece kene ve benzeri haşerelerin uzak durduğunu belirtiyor. Yöntem, kısa sürede çevre köylerde de yaygınlaşmaya başladı. Geleneksel bilgiyi modern ihtiyaçlarla birleştiren bu uygulama, doğayla uyumlu ve ekonomik olmasıyla dikkat çekiyor.

YAĞLARI SU İLE KARIŞTIRMAK

Yıldız tarafından geliştirilen bu doğal kalkanı hazırlamak için, yağları su ile karıştırmak yeterli oluyor. Kenelerin uzak durmasını sağlamak için geliştirilen bu karışım; lavanta, okaliptüs, kekik ve isteğe bağlı limon yağlarının kimyasal içermeyen 1,5 litre su ile karıştırılmasıyla elde ediliyor. Yetiştirici, bu karışımın günün her saatinde uygulanabileceğini, özellikle köpeklerde koltuk altı, ense ve kulak içi gibi bölgelerde düzenli kullanımın etkili olduğunu vurguluyor. Haşerelere karşı mücadelede doğaya dönüşü savunan Hüseyin Yıldız, “Ben bu karışımı hem çocuklarıma hem yavru Kangal köpeklerime gönül rahatlığıyla uyguluyorum. Bu haşerelerden kurtulmanın yolu tamamen doğaldır. Karışımın ana bileşenleri okaliptüs yağı, lavanta yağı ve kekik yağıdır. Dilerseniz limon yağı da ekleyerek etkisini artırabilirsiniz. Lavanta yağı, solunum rahatsızlığı bulunan bireylerde astım ya da KOAH hastalarında olumsuz bir etki yaratmaz. Okaliptüs yağı ise bebeklerde bile göğüs ve sırt bölgesine uygulanabilir. Bu nedenle karışımın tamamı hem insanlar hem de hayvanlar için son derece güvenlidir” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.