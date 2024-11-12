“Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Etkili Yolları”

HAVALAR SOĞUDU, ISINMA İHTİYACI ARTTI

Soğuyan hava koşullarıyla birlikte kombiler ve diğer ısıtıcıların kullanımı artarken, yedi aylık ısınma sürecini en düşük maliyetle geçirme yolları gündeme geliyor. Büyük şehirlerde en yaygın ısınma kaynağı doğalgaz olarak tercih ediliyor. Bu bağlamda, doğalgaz faturalarını azaltmak için hangi tasarruf yöntemlerinin uygulanabileceği merak ediliyor.

KOMBİ VE PETEK BAKIMI ÖNEMLİ

Hürriyet’in haberine göre, kombi ve petek bakımının yanı sıra binalarda ısı yalıtımının sağlanması, maliyetleri düşürmek için kritik öneme sahip. Tesisatçılardan alınan bilgiye göre, yedi petek için yapılan bakımın maliyeti ortalama 1.200 TL ile 1.700 TL arasında değişiyor. Kombi bakımı da petek bakımıyla birlikte yapıldığında ek olarak 500 TL ile 1.000 TL arasında bir maliyete sebep olabiliyor. Yani hem kombi hem de petek bakımının birlikte yapılması durumunda ortalama maliyet 2.000 TL’ye ulaşabiliyor. Tesisatçılar, bakım ve temizlik işlemlerinin ortalama bir buçuk saat sürdüğünü belirtirken, “Sadece bu önlem bile enerji maliyetlerinden yüzde 20-30 tasarruf ettirecektir” açıklamasında bulundular.

TASARRUF YÖNTEMLERİ NELER?

DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Erkut, tasarruf sağlamak için bazı yöntemler öneriyor. “Kombiyi belli zaman aralıklarıyla kısa sürelerde çalıştırmak; hem daha fazla yakıt tüketimine hem de cihazın ömrünün azalmasına neden olabiliyor. Bunun yerine kombinizi; kısık ayarda sürekli çalıştırmak, daha az yakıt tüketimi sağlayacaktır.” şeklinde açıklamalar yapıyor.

Tüketicilerin, evlerinin kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonunu mutlaka yaptırması gerektiğinin altını çizen Erkut, “Giren ısı kadar çıkan da faturayı kabartır. Örneğin, çatınızda izolasyon yoksa ısı kaybı yüzde 20 civarında olur.” dedi. Radyatörler de tasarrufu sağlamak için önem taşıyor. Termostatik radyatör valfleri kullanarak tasarruf sağlanabilir. Isıtma maliyetlerini, oda termostatı ve dış hava sensörü ile de azaltabilmek mümkün. Mantolama ile izolasyon yapılma imkanı olmayan binalarda ise her radyatörün arkasında ısı yansıtıcı paneller bulundurulması öneriliyor. Oda sıcaklığında sadece 1 derecelik düşüş, yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar. Örneğin, kış mevsiminde oda sıcaklığı 24 C tercih eden bir kombi kullanıcısı, termostatik radyatör vanası ile sıcaklığı 22 C’ye düşürdüğünde 100-120 TL seviyesinde tasarruf edebilir.

FAKTÖRLERİ DÜŞÜRECEK ÖNLEMLER

– Düzenli kombi ve petek bakımı yaptırılmalı.

– Oda termostatı kullanılmalı.

– Kombi kapatılmamalı, kısık ayarda ve sürekli çalıştırılmalı.

– Cam menfezi ve radyatörlerin önü kapatılmamalı.

– Enerji verimli ısıtma cihazları tercih edilmeli.

– İç cephe veya dış cephe yalıtımı yaptırılmalı.

– Pencere ve kapılardaki hava sızıntıları kontrol edilmeli.