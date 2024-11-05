Doğalgaz Patlama Riskine Dikkat Edin: Menfezleri Kapatmayın

DİKKAT ÇEKİCİ UYARILAR

Uzman Şebnem Akman Balta, doğalgaz patlamalarının ardından önemli uyarılarda bulundu. Balta, “Menfezlerin asla kapanmaması lazım” diyerek, aksi halde doğalgaz patlaması yaşanma ihtimaline dikkat çekiyor.

BAKIM YAPILMALI

Geçen yıl birçok farklı şehirde doğalgaz nedeniyle çeşitli patlamalar meydana geldi. Son olarak Çorum’da bir doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. İş Güvenliği Uzmanı Balta, doğalgaz patlamalarının önlenmesi için en kritik hataları şu şekilde anlattı: “Evleri havalandırmak gerekli. Doğalgaz patlamaları kapalı ve hava almayan alanlarda olur. Farkındalık da çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir tehlike. Kış geldi ve evlerde bu tehlikeye dikkat edilmeli. Geçen sene Ankara’da meydana gelen doğalgaz patlamasında dört vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Daha dikkatli olunması gerekir. Tesisatların kontrolünü düzenli olarak yaptırmalıyız. Gaz kaçağının kontrolü için basit yöntemler mevcut. Sabunlu suyla ellerimizi ovuşturup set üstü ocakların borusuna doğru tuttuğumuzda kabarcıklanma varsa evde beklemememiz gerekir. Kışa girerken düzenli olarak bakım yaptırmalıyız. Kontroller yapılmadığı zaman tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle iş yerlerinde de kontrol ettirmek gerekir.”

MENFEZLER KAPATILMAMALI

Sabah gazetesine konuşan Balta, “Günümüzde hepimizin evinde doğalgaz var ve hepimiz bir tehlikedeyiz aslında. Vatandaşlar, özellikle kış aylarında eve soğuk girmemesi için hava sirkülasyonunu sağlayan bu menfezleri kapatıyor. Bu durum doğalgaz patlamalarına davetiye çıkarıyor. Menfezlerin asla kapanmaması lazım. Bakım ve onarımdan kaçınmamak gerekir.” dedi.

KOKULARA DİKKAT!

Balta, vatandaşların evde çürük sarımsak veya çürük yumurta kokusu hissettiklerinde elektrik düğmelerine dokunmadan hemen evden çıkmaları gerektiğinin altını çizdi. “Asla elektrik düğmelerine dokunmamalılar, açık olan hiçbir şeyi kapatmayacaklar, kapalı olan hiçbir şeyi açmayacaklar, çakmak ve kibrit kullanmayacaklar ve fişe takılı bir cihazı çıkarmayacaklar. Aynı şekilde takılı olmayan cihazı da fişe takmayacaklar. Hemen 187’yi aramalı ve ana vanayı kapatıp evden çıkmalılar. Evleri havalandırmak gerekli. Doğalgaz patlamaları kapanan havalandırma alanlarında meydana geliyor. Farkındalık çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir tehlike oluşturuyor.”