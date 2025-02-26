Doğalgaz Tüketiminde Yeni Rekor Kırıldı

Hava sıcaklıklarının düşmesi, doğalgaz tüketiminde önemli bir artışı beraberinde getiriyor. 24 Şubat 2025 tarihinde, Türkiye 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketiminde bir rekor kırdı.

24 ŞUBAT’TA KIRILAN REKOR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “BOTAŞ’tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı.” denildi.

ÖNCEKİ REKOR 7 ŞUBAT’TA KIRILDI

Daha önce, 7 Şubat’ta 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle bir rekor yaşanmış ve bu tarih Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde önemli bir dönüm noktası olmuştu.