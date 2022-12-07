Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan açıkladı

Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacağı iddialarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den yanıt geldi.

Bakan Dönmez, “Şu anda bir zam öngürümüz yok” dedi. Şırnak’ta yapılan petrol arama çalışmalarına ilişkin de konuşan Bakan Dönmez, “Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kanal 24’de katıldığı canlı yayında elektrik ve doğalgazda yapılan sübvansiyonların fiyatlarda artışa neden olup olmayacağı sorusu soruldu.

Şu an için elektrik ve doğalgazda zam öngörüsü olmadığını belirten Dönmez, hükümetin vatandaşlara yönelik sübvansiyonlarının süreceğini söyledi. Dönmez, geçtimiz yıl elektrik ve doğalgazda 80’i doğalgaz olmak üzere 100 milyar liralık sübvansiyon sağlandığını ifade etti.

YENİ PETROL REZERVİ

Şırnak’ta yapılan petrol arama çalışmalarına ilişkin konuşan Bakan Dönmez, o bölgelerde yaklaşık bir yıldır sismik araştırmalarına yoğunluk verildiğini söyledi.

Dönmez, daha önce güvenlik nedeniyle petrol arama çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılamadığını kaydederek, “Hamdolsun askerlerimizin, güvenlik personelimizin orada artık terörü temizlediği bölgelerde şimdi sismik araştırmalarımızı yaptık ve sondajlarımızı yaptık. İşte bu bahsedilen Şırnak’taki, Gabar Dağı ve civarında şu anda dört kuyuda günlük 1200-1300 varil civarında üretimimiz var. Orada kuyu sayımızı 10 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.