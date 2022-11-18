Doğalgaza zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı programda Aralık ayında doğalgaza zam yapılacağı iddiaları hakkında konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, “Sahada hummalı bir çalışma var. 1200 dönümlük arazide gaz dönüşüm tesisini inşaa ediyoruz. Karadeniz gazında boru serim işlemi bitti” dedi. 4 yıl içinde tüm evlerde gazın kullanılacağını belirten Dönmez, Karadeniz gazının ilk etapta mutfak ve banyoda kullanılacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir canlı yayında, enerji gündeminde yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Konuşmasında Karadeniz gazına ilişkin de konuşan Dönmez, “Sahada hummalı bir çalışma var. 1200 dönümlük arazide gaz dönüşüm tesisini inşaa ediyoruz. Karadeniz gazında boru serim işlemi bitti” diyerek, önemli gelişmeyi paylaştı. Doğal gaza zam gelip gelmeyeceği konusuna da değinen Dönmez, Aralık ayı için böyle bir değişimin gündemde olmadığını söyledi.