Doğalgazda kademeli tarife

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 4 Ocak itibariyle doğalgazda kademeli tarifeye geçileceğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, “4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığı anda kademeli doğalgaz tarifesini getireceğiz” açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğalgaz tarifesini getireceklerini bildirdi.

Elitaş, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, doğal gaz faturalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, doğalgaz faturalarıyla ilgili BOTAŞ’ın kademeli tarifeye geçmesini önererek, il veya bölgelerdeki tüketime göre doğalgazın faturalanmasını istedi.

Yaşar’dan sonra yerinden söz alan Elitaş, “Arkadaşlarımızla istişare ettik. Bugün kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığı anda kademeli doğalgaz tarifesini getireceğiz. Gerekçeler haklı, biz de bunu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” diye konuştu.

Elitaş, BOTAŞ’ın özelleştirilmesinin de kesinlikle gündemlerinde olmadığını vurguladı.