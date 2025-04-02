Doğalgazda Kademeli Tarife Yıl Sonunda Başlıyor

DOĞAL GAZDA KADAMELİ TARİFE DÖNEMİNE GEÇİŞ

Doğal gazda kademeli tarife dönemine yıl sonuna doğru geçilmesi bekleniyor. Elektrikte bu yılın başında uygulanan maliyet esaslı tarife döneminde, yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan mesken aboneleri, elektriğin gerçek maliyetini ödemeye başladı. Bu tarz bir uygulamanın doğal gazda da uygulamaya konulması öngörülüyor.

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak desteklemenin doğru yere yapılması için elektrikte başlatılan uygulamanın doğal gazda da hayata geçeceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazda soğuk ve sıcak şehirlerin ayrıştırılarak kimsenin mağdur edilmemesinin sağlanacağını ifade etti. Öner, Türkiye’de her 100 haneden yaklaşık 59’unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için doğal gaz kullandığını dile getirdi.

ISINMA İHTİYACINDAKİ DEĞİŞKENLİKLER

Hanelerde doğal gazın önemli bir kısmı ısınmak amacıyla kullanılıyor ve bu durum soğuk iklime sahip şehirlerde bir dezavantaj yaratabiliyor. Öner, “Bakanlık bu sebeple her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedefliyor.” şeklinde konuştu. Son açıklanan 2023 verilerine göre, hane başı ortalama doğal gaz tüketiminin en yüksek olduğu il 1.401 metreküp ile Hakkâri olurken, bunu 1.348 metreküp ile Erzurum, 1.317 metreküp ile Ardahan, 1.311 metreküp ile Muş ve 1.224 metreküp ile Ağrı izledi.

İLLERE GÖRE TÜKETİM FARKLILIKLARI

En az tüketim ise sırasıyla 521 metreküp ile Adana, 527 metreküp ile Osmaniye, 531 metreküp ile Mersin ve 566 metreküp ile Antalya’da gerçekleşti. İstanbul’da haneler, bir yılda ortalama 869 metreküp, Ankara’da 1.067 metreküp, İzmir’de ise 736 metreküp doğal gaz tükettiklerini ortaya koyuyor. Bakanlık, bu verileri dikkate alarak her il için ortalama tüketim belirleyecek. Bu belirlenen tüketimin altında kalanlara destek verirken, üstünde kalanlara ise gerçek maliyetleri yansıtmaya başlayacak.