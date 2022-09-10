Doğalgazda sıkıntı yaşanacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu kış doğalgazda sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağına dair açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tedarikçilerin sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kış doğalgazda sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını da belirtti.

Bu kış doğalgaz tedarikinde sıkıntı yaşanır mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ”Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kışı sıkıntı yaşamadan atlatacağız” dedi.

Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını belirterek ”Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz” diye konuştu.