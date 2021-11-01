Doğalgazda yeni tarife belli oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında doğalgaz tarifesini yayınladı.

Doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaz yüzde 47, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı ise yüzde 48 zamlandı. Konutta kullanılan doğalgazda fiyat değişmedi.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi.

Ancak doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaz yüzde 47 zamlandı. Sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına ise yüzde 48 zam yapıldı.