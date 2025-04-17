Doğan Bekin, TDT ve D-8’de güçlü adım bekliyor

BEKIN’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Bekin, Önder’in sağlık durumunun iyiye gitmesi için ümit ettiğini söyledi.

ABD’NİN İSRAİL’E MÜHİMMAT SEVKİYATI

Bekin, ayrıca ABD’nin askeri nakliye uçakları aracılığıyla İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatını artırdığına dair haberleri değerlendirdi. Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bu sevkiyatın durdurulduğunu hatırlatan Bekin, “Ne yazık ki başkanlığa seçilmesi durumunda savaşlara son vereceğini ve bölgede barışı sağlamak için gerekli girişimleri yapacağını ifade eden ABD Başkanı Trump, seçilir seçilmez İsrail’e silah sevkiyatının dondurulması kararını iptal etmiştir.” şeklinde konuştu.

TDT VE D-8’İN ÖNEMİ

Bekin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve D-8’in Türkiye açısından taşıdığı önemi vurguladı. TDT’nin, D-8 gibi pasif durumda kalmaması gerektiğini belirten Bekin, “Hükümetin, TDT ve D-8 Teşkilatı konusunda güçlü adımlar atmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda hükümetin, TDT konusunda büyük bir sınavla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.