Doğan Bekin, Türkiye’nin Barış Politikasını Vurguladı

BEKIN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, sunucu Melis Yaşar ile yaptığı röportajda, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği “Yükselen Aslan” operasyonunu ve bu duruma karşı İran’ın misillemesini değerlendirdi. Bekin, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir dış politika izlemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin daha yapıcı bir rol üstlenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ ROLÜ HATIRLATIYOR

Bekin, Türk hükümetinin geçmişteki İran-Irak Savaşı’ndaki tarafsız ve barışçıl rolünü yeniden benimsemesi gerektiğini dile getirdi. Ancak NATO üyesi olduğu için ABD’nin yanında bir tutum sergilemesi durumunda, “tarihte yaşadığımız Kırım Savaşı’nın benzeri bir senaryoyla karşı karşıya kalınması ihtimali doğabilir” şeklinde uyardı.

ASKERİ GÜVENLİK ÇAĞRISI

Bekin, Türkiye’nin bölgesel dengeleri gözeterek hareket etmesi gerektiğini ve jeopolitik risklere karşı askeri güvenliğin en üst düzeye çıkarılmasının önemine vurgu yaptı. “Türkiye’nin ileride hedef tahtasında olabileceğini öngörüyoruz” diyen Bekin, özellikle İsrail’in bazı operasyonlarının Türkiye’ye yönelik benzer yöntemler kullanması ihtimaline dikkat çekti.

DİPLOMATİK GÜÇ VURGUSU

Bekin ayrıca Türkiye’nin askeri ve diplomatik gücüne de değindi. “Türkiye de güçlü bir ülkedir. İsrail’in Türkiye’yle de cebelleşebilecek ne bir güçte ne bir kudrette olduğunu burada ifade ediyoruz” diyerek, “Kıbrıs’ta olduğu gibi bizler zorluk içerisinde kolayca bir araya gelip bunları bertaraf edebilecek güçte olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” sözlerini kullandı. Böylece, savaşın uzaması durumunda, “İsrail ve Amerika’nın aleyhine gelişime göstereceğini” belirtti.