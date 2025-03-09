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Doğan Demir, Terörsüz Türkiye’yi Değerlendirdi

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Doğan Demir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli görüşmelerde bulundu. Demir, “Bölgede terör yüzünden neler yaşandığı iyi bilenlerdenim. Çözüm sürecinde sonuç alamamanın hayal kırıklığı, Türkiye’nin toplumsal kutuplaşma nedeniyle neler çektiğini biliyorum” diyerek geçmişte yaşanan olayların toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

“Bahçeli’yi çok önemsiyorum” diyen Demir, sözlerine “Süreç içerisinde net olarak terörsüz bir Türkiye inşa etmeliyiz. Bu çok net” ifadeleriyle devam etti. Terörden dolayı köy yollarının yapılamadığı ve köylerin boşaltıldığı bir durumun var olduğunu vurgulayan Demir, “Bu nedenle Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin geleceğine yazık. Genç yaşta çocuklar, kaçırılıp dağa gittiğini biliyoruz” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

PARLAMENTODAN MEMNUNİYET

Demir ayrıca, “DEM Partili arkadaşlarla konuşuyorum çok mutlular. Parlamentonun çok küçük bir kısmı dışında herkes memnunlar” dedi. Öcalan’ın çağrısının önemine tekrar dikkat çeken Demir, Selahattin Demirtaş’ın da sürece dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Demirtaş’ın yaptığı çağrıda çok önemli” şeklinde ifade etti.

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