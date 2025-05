Doğan: “PKK’nın Kongresi An Meselesi.”

PKK’NIN KONGRESİ AN MESAFESİNDE

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamalarda PKK’nın kongresini toplamak için hazırlık aşamasında olduğunu belirtti. Doğan, “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz” dedi.

SUİKAST GİRİŞİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Dem Parti Sözcüsü, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast girişimi iddialarına da değindi. Doğan, “Söz konusu olay 2 Nisan’da Ankara’da gerçekleşti. Sırrı Süreyya’nın evinin güvenlik görevlisi, aracını garaja park ederken gelen seslerden kuşkulanıp lastikleri kontrol etti ve lastiklere yerleştirilmiş bir keskin düzenek buldu” şeklinde konuştu. Önder’in ilgili bilgilendirmeleri yaptığını ve olayın ciddiyetle takip edildiğini vurgulayan Doğan, “İhmalkar olarak değerlendirilmemeli. Aksine, büyük bir ciddiyetle takip edildi. Devletin ilgili birimlerinin bilgisi vardı” ifadelerini kullandı.

TRAFTİK KAZASI AÇIKLAMASI

Ayrıca, İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’ın Roma’da yaşadığı trafik kazasına da değinen Doğan, “Trafik kazası olduğu doğru. Ancak bu trafik kazası, suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli” dedi. Kazanın, araç sürücüsünün yanlışlıkla ters yöne girmesi sonucu meydana geldiğini ve katılacakları programa sorunsuz gidebildiklerini belirtti.

PKK’NIN FESİH AÇIKLAMALARI

Doğan, terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. 27 Şubat çağrısından sonra bir açıklama yapmışlardı. Bu çağrının gerekliliğini yerine getireceklerine dair bir açıklamaydı” diye konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da siyasete düşen görevler hakkında önemli mesajlar verdiğini ekleyen Doğan, “Biz demokratik bir Türkiye için hazırız. Kalıcı barışın sağlandığı bir Türkiye için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya hazırız” dedi.