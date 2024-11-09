“Doğan: Şenol Güneş’le Zirve Mücadelesi”

DOĞAN’DAN TEŞEKKÜR VE GÜVEN MESAJI

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından Merter’de bulunan bir kafede düzenlenen delege buluşmasına katılan Doğan, dernek üyelerine davetleri için teşekkürlerini iletti. Şenol Güneş’in Türkiye’nin en önemli teknik direktörlerinden biri olduğuna dikkat çeken Doğan, “Şenol hocamızla yeni bir yola çıktık. Kendisi hem Trabzon’da hem de bir İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Biz kendisiyle zaten teknik taktik anlamda bir şey konuşamayız ama insanlığına, adamlığına, kalbine, gönlüne her şeyine kefiliz. Çok güzel bir ilişkimiz var.” ifadelerini kullandı.

RESULTATLARDAN MEMNUN DEĞİLİZ

Doğan, “Şenol hoca da alınan sonuçlardan memnun değil, bizim de memnun olmamız söz konusu değil. Bu konuda taraftara mahcubuz, her yerde söylüyorum. Ama Şenol hocaya güvenimiz tam.” diyerek, Trabzonspor’un bulunduğu yerden çıkması ve zirve yarışına dahil olması konusundaki temennilerini de dile getirdi. “Trabzonspor’u bulunduğu yerden çıkartıp muhakkak ki zirve yarışının içine sokacaktır, bizim temennilerimiz bu yönde. Sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

PFDK SORUSUNA CEVAP VERDİ

Doğan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi hakkında yöneltilen bir soruya da cevap verdi.