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Spor

“Doğan: Şenol Güneş’le Zirveye Çıkacağız”

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DELEGE BULUŞMASINA KATILIM

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği’nin Merter’deki kafede düzenlediği delege buluşmasına katılan Doğan, dernek üyelerine davetleri için teşekkür etti.

ŞENOL GÜNEŞ’İN ÖNEMİ

Şenol Güneş’in Türkiye’nin önde gelen teknik direktörlerinden biri olduğunu belirten Doğan, “Şenol hocamızla yeni bir yola çıktık. Kendisi hem Trabzon’da hem de bir İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Biz kendisiyle zaten teknik taktik anlamda bir şey konuşamayız ama insanlığına, adamlığına, kalbine, gönlüne her şeyine kefiliz. Çok güzel bir ilişkimiz var” dedi.

TARAFTARA MAHCUBİYET

Doğan, “Şenol hoca da alınan sonuçlardan memnun değil, bizim de memnun olmamız söz konusu değil. Bu konuda taraftara mahcubuz her yerde söylüyorum. Ama Şenol hocaya güvenimiz tam. Trabzonspor’u bulunduğu yerden çıkartıp muhakkak ki zirve yarışının içine sokacaktır, bizim temennilerimiz bu yönde. Sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

PFDK SEVKİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Doğan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili gelen soruya karşılık şu yanıtı verdi:

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