Doğan Uçar İnegöl’de Defnedildi

KAZA HAKKINDA BİLGİ

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada TIR’a arkadan çarpan mobilya yüklü kamyonette hayatını kaybeden Doğan Uçar (50), Bursa’nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Kaza, 9 Mayıs’ta saat 01.00 sıralarında Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti. İnegöl’den yüklediği mobilyayı götüren Murat Y. yönetimindeki 16 Y 1743 plakalı kamyonet, TIR’a çarptı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonet sürücüsü Murat Y. ile yanındaki Doğan Uçar’ı sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Doğan Uçar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Y. ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

CENAZE TÖRENİ

Doğan Uçar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi. Mahmudiye Mahallesi Urgancılar Camii’nde öğle namazının ardından Uçar için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Doğan Uçar’ın cenazesi, Mahmudiye Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.