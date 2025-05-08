Doğan: “Zarar Gören Arıcılar TARSİM’e Başvurmalı”

TUNCELİ’DE ARICIYA FIRTINA UYARISI

Tunceli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan, 1 Mayıs tarihinde kentte yaşanan fırtınanın arı üreticilerini olumsuz etkilediğini açıkladı. Doğan, zarar gören arıcıların TARSİM’e başvuruda bulunmalarını istedi. Tunceli’de meydana gelen şiddetli fırtına, birçok olumsuzluğa neden oldu. Fırtına sırasında birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar köklerinden söküldü. Bu felaket, arı yetiştiricilerini de etkiledi.

ZARAR GÖREN ARICILARIN DURUMU

Kazım Doğan, başvurularını ileten 3 arıcının zarar gördüğünü, ancak diğer arıcıların dolaylı olarak yağış nedeniyle arılıklarına erişim sağlayamadıkları için tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Doğan, “Fırtınadan kaynaklı bazı kovan kapaklarının attığını, fırtınanın kovanları devirdiğini ve sonrasında yağmurun arıları telef ettiği bilgisine ulaştık” ifadelerini kullandı.

SİGORTA ÖNEMİ VURGULANDI

Doğan, arıcılara küresel iklim değişikliği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını hatırlatarak, “Çoğu kovanımız zaten sigortalı, bu anlamda arıcılarımızın varsa zararları Tarım Sigortaları Havuzu ile iletişime geçmelerini istiyoruz. Sigortası olmayan arıcılarımızın da içimizdeki dayanışmayla sorunlarının çözüleceğini düşünüyoruz” dedi. Ayrıca, sigortanın genelde banka kredileri üzerinden yapıldığını, kredi kullanan her arıcının sigorta yaptırmak zorunda kaldığını belirtti. Kredi kullanmayan arıcıların da sigorta yaptırmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

BAL AKIMINA DİKKAT

Doğan, şehirde bal akımının haziran ile temmuz başında şekilleneceğini belirterek, üreticilerin olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.