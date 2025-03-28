Doğanay Vural Kar Leoparını Fotoğrafladı

Yıllardır yaban hayatı üzerine çalışmalar yapan Doğanay Vural, Himalaya Dağları’nda 16 günlük bir serüven boyunca Kar Leoparı’nı görüntülemeyi başardı. Kendisi aynı zamanda bir veteriner hekim ve yaban hayatı belgesel yapımcısı olarak doğaya ve nesli tükenmekte olan hayvanlara olan ilgisini sosyal medya ile televizyon programlarında ürettiği içeriklerle izleyicilere taşıyor. Vural, babasının “Öldürme, ölümsüzleştir” şeklindeki sözünü yaşam felsefesi haline getirmiştir. Yaban hayatı fotoğraflarına odaklanan serüveninde, Himalaya Dağları’ndaki 16 günlük yolculuğuyla Kar Leoparı’nı görüntüleme fırsatı buldu.

Himalaya DAĞLARINDAKİ ZOR KOŞULLAR

Kar Leoparı’nın görülmesi en zor hayvanlardan biri olduğunu belirten Vural, “Onu görüntülemek için Himalaya dağlarında bir yolculuk yaptım. Yolculuk 16 gün sürdü. Himalaya Dağları’nın eteklerinde Kar Leoparı’nı aradık. Dürbünler, kameralar ve çeşitli ekipmanlarla keşfimizi yaptık. 10’uncu günde ancak bulabildik. Eksi 35 derecelik bir soğukla karşılaştık. Ekipmanlarımızı ihtiyaca göre seçtik ama sabah uyandığımızda penceremizde sularımız donuyordu, su ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorduk. Yeme içme konusunda en büyük problemleri yaşadık ve yemeklerimiz dondu. Donmasa bile orada yemek bulmak oldukça zor ve vücudumuz oradaki yemeklere alışık değil” şeklinde konuştu.

RİSKLİ YOLCULUK DENEYİMİ

Yüksek irtifanın zorlu koşullarını ifade eden Vural, “5 bin 500 metreden bahsediyorum. Yükseldikçe hem duygusal hem de fiziksel olarak zorluklar yaşıyorsunuz. Oksijen seviyesi düştüğünden baş ağrısı, sırt ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Her zaman derim ki, başarmak inanmanın yarısıdır. Biz inandık ve sonunda başardık. Bu yollar en tehlikeli yollar olarak biliniyordu. 90 derecelik eğimlerden geçtik ve yol boyunca yaklaşık 10 farklı aracın kazasıyla karşılaştık. Şoförümüz durup dua etti. Çünkü o yola gidip geri dönenlerin sayısı çok azdı. Çok şükür biz geri döndük. Kar Leoparı’nı arayan yerli ekiplerden bir tanesi, 90 derecelik eğimden kayıp düştü ve vefat etti. Bu haberi almak, moralimizi bozdu” dedi.

KAR LEOPARINI GÖRÜNCE YAŞANAN DUYGULAR

Uzun yolculuğun ardından Kar Leoparı’nı göremeyeceğinden korkan Vural, “Bu tedirginlik ve bekleyişin ardından o hayvanı görünce insanın eli ayağına dolanıyor. İlk başta tepki veremiyorsunuz. Ben dürbünle bakarken, ‘Kar Leoparı mı, abi? Gördüm galiba’ dedim. Beni çeken kamerayı hemen alıp oraya çevirdim. O kadar iyi kamufle olmuş ki kayalarla birleşmiş, neredeyse görünmüyordu. Paylaştığım hesaplardan bu görüntüyü kimse göremedi. Ama paylaşacağımız videoda o hayvanı nerede olduğunu mükemmel bir şekilde gösterdik” şeklinde aktardı.

GELECEK NESİLLERE YOL AKTARIMI

Kar Leoparları’nın GPS hafızası olduğuna da değinen Vural, “10 yıl, 20 yıl sonra genlerini aktararak yeni nesillere geçtikleri yolları hatırlatabiliyorlar. Bu nedenle, bugünkü çekimimle ileride tekrar o bölgede karşılaştığımda yine orada bulabilirim. Sürekli aynı patikaları kullanıyorlar. Biz de o yolu keşfettikten sonra dikkatimi o noktaya verdik” ifadelerini kullandı.

DOĞAYA SAYGI ve TANIMA GEREKEN BİR KONUDUR

Gelecek nesillere yönelik bir mesaj veren Vural, “Doğada bu hayvanlar mevcut. Bunları tanımak gerekiyor. Evet, dünya üzerindeki zorlu bölgeleri keşfetmek şu an zor olabilir ama ben küçükken yaşadığım yerde Vaşak’ın bulunduğunu öğrenmiştim ki, buna Ormanın Hayaleti denirdi. Bu durum beni çok etkilemişti ve böyle başladım. Öten kuşların hangi kuşa ait olduğu gibi basit çalışmalar, doğa merakı uyandırabilir ve daha sonra bunları gelecek nesillere tanıtabilirsiniz. Çalışmalar yaparak doğaya fayda göstermeleri konusunda teşvik ediyorum” dedi.

YAŞATARAK GELİR ELDE ETMEK

Yurt dışındaki ‘ekoturizm’ uygulamalarına değinen Vural, “Mesela, bir koyun Kar Leoparı tarafından avlandığında çobana devlet tarafından tazminat ödeniyor. Böylelikle hem leopar korunuyor hem de doğadaki denge bozulmuyor. Ülkemizde ise avcılığı desteklemiyorum. Eğer yaban hayattan gelir elde edilmesi gerekiyorsa, bu hayvanları yaşatarak yapılmalı, öldürerek değil. Üniversitelerde yaban hayatı üzerine seminerler düzenliyorum ve veteriner hekim adaylarının bu alana ilgisi artıyor. Türkiye’de yaban hayatı alanında istihdam noktasında belirsizlikler mevcut. Bu açığı kapatmak amacıyla yurt dışındaki örnek projeleri ülkemize uyarlamayı hedefliyorum. Örneğin, bir yaban hayatı rehabilitasyon merkezi kurarak yaralı ve zarar gören hayvanları tedavi edip doğaya kazandırma imkanı sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda veteriner hekimler için yeni iş alanları oluşturma çabasındayız” dedi.