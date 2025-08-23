Doğanhisar’da Çekici Devrildi, Üç Ölü

KAZA SONRASI DEVİRİLEN ÇEKİCİDEN YANGIN ÇIKTI

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir çekici, otomobille çarpışmasının ardından devrildi. Kazanın ardından çekicide yangın çıktı. Çekicinin sürücüsü Ahmet K. ile otomobilin sürücüsü İsmail A. ve başka bir kişi kazada hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Ahmet K. yönetimindeki çekici, Kuz Mahallesi Yeni Doğanhisar Caddesi Çevre Yolu’nda İsmail A. kontrolündeki 80 EL 838 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpma sonrasında çekici yol kenarındaki dereye devrildi ve yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çekici sürücüsü Ahmet K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü İsmail A. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, hastaneye kaldırıldıkları sırada yaşamını yitirdi.