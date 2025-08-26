Doğanhisar’da Kaza, Mahalle Eylemi Yapıldı

KAZA OLDUĞU YERDE MAHALLELİ EYLEM YAPTIKTI

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, 3 gün önce TIR ile otomobilin çarpıştığı kazanın ardından mahalleli, kazanın meydana geldiği yolda eylem gerçekleştirdi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü Doğanhisar ilçesi Kuz Mahallesi Yenidoğanhisar Caddesi’nde yaşandı. İsmail Altıok (76) idaresindeki 80 EL 938 plakalı otomobil ile Ahmet Kapcı (52) yönetimindeki 42 VF 112 plakalı TIR kavşakta çarpıştı.

TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ VE YANMAYA BAŞLADI

Yaralanma şiddetiyle TIR, yoldan çıkarak şarampole devrildi ve yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, TIR’da çıkan yangını söndürdü. Yapılan kontrollerde, TIR şoförü Ahmet Kapcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü İsmail Altıok ile eşi Şerife Altıok da Doğanhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtaramadı. TIR şoförü Ahmet Kapcı, aynı zamanda Doğanhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı yapıyordu. Altıok çifti ise Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

KAZA SONRASI TRAFİK GÜVENLİĞİ TALEPLERİ YÜKSELDİ

Kaza olayının, bir evin güvenlik kamerasına yansıması dikkat çekti. Kuz Mahallesi sakinleri, kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak hükümete seslerini duyurmaya çalıştı. Yoldaki trafik güvenliğinin arttırılmasını ve üst geçit yapılmasını isteyen mahalle sakinlerinden Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, taleplerini yetkililere ileteceğini ve sürecin takipçisi olacağını ifade etti. Mahalleli, trafikteki sıkışıklığı hafifletmek amacıyla kısa bir süre sonra kapattıkları yolu tekrar açtı.