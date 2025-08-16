Doğankent’te Fındık İşçileri Kazada Hayatını Kaybetti

FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET KAZASI

Giresun’un Doğankent ilçesinde fındık işçilerini taşıyan bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Oyraca köyünde öğleden sonra gerçekleşti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU

Köy yolunda ilerleyen Mustafa Alim’in kullandığı 28 TA 824 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, gerçekleştirdikleri incelemelerde sürücü Alim ile araçtaki Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ayşe Zeynep Yılmaz ise yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın durumu hakkında bilgi verilmedi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, adli tıp kurumu morguna otopsi yapılmak üzere götürüldü. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.