Doğankent’te Kamyonet Devrildi, 4 Ölü

KAMYONET DEVRİLDİ, CAN KAYBI YAŞANDI

Giresun’un Doğankent ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir kamyonetin devrilmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Ali Alim’in kullandığı ve plakası belirlenemeyen kamyonet, Oyraca köyü yolunda kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Kazada sürücü Ali Alim ile birlikte araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Zeynep Yılmaz’ın durumu ise ciddiyetini koruyor.