Doğanlar Suç Örgütü’ne Dava Açıldı

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK İDDİANAME HAZIRLANDI

İZMİR – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda ‘Doğanlar Suç Örgütü’ olarak bilinen organize suç yapılanmasına ait iddianame hazırlandı. 112 sayfa içeren iddianamede, şüphelilerin eylemlerine bağlı olarak 18 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Soruşturma kapsamındaki belgeler, örgüt liderliğini M.D.’nin yaptığı ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, TCK 188” gibi suçları işleyen yapılanmaya odaklanıyor.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Emniyet güçleri tarafından 21 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt lideri M.D. ile birlikte E.D., C.D., E.D., A.D., E.D., H.G., H.K. ve R.A. yakalanmıştı. Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda önemli suç unsurları ele geçirildi. Bu unsurlar arasında 2 pompalı tüfek, 5 adet senet, 27 fişek, 17 kartuş, 1,335 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar maddesi, 10 bin 500 TL, 3 bin 600 dolar, 150 euro ve 100 sterlin gibi nakit paranın yanı sıra 3 adet ajanda ve çeşitli dijital materyaller bulunuyor.

KAPSAMLI DOSYA HAZIRLANDI

Soruşturma çerçevesinde yürütülen işlemler, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesi gereğince yapılan dinlemelerle destekleniyor. Şu ana kadar 5’i tutuklu olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında 14 mağdura yönelik nitelikli yağma, örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik, mala zarar verme gibi suçlamalar yöneltilmiş durumda. Hazırlanan 112 sayfalık iddianamenin ağır ceza mahkemesine sunulması ile birlikte, 18 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.